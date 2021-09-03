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Мужчину, стрелявшего в сожителя своей дочери, будут судить

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Областная прокуратура утвердила обвинение 63-летнему томичу, который обвиняется в покушении на убийство. Ему может грозить до 11 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба Прокуратуры Томской области.

Известно, что в июне этого года мужчина в состоянии алкогольного опьянения решил выгнать из дома сожителя своей дочери. Дома у него имелось незарегистрированное ружье. Именно из него пенсионер с двух метров выстрелил в стоящего на крыльце потерпевшего. Тот сумел увернуться и заслониться дверью, однако все равно получил рваную рану правой руки. После этого потерпевший выбежал из дома и вызвал сотрудников полиции.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Томский районный суд Томской области. Преступление предусмотрено ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, то есть умышленные действия, направленные на умышленное причинение смерти другому человеку, которые не были доведены до конца по независящим от него обстоятельствам).

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