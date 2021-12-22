Мужчине, который подозревается в поджоге томского гипермаркета «Лента», предъявили обвинение

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога, повлекшие тяжкие последствия» в отношении мужчины, который подозревается в поджоге гипермаркета «Лента». Также было предъявлено обвинение, сообщает пресс-служба УМВД.

«По предварительной информации, мужчина, являясь работником одной из подрядных организаций в гипермаркете, на почве личных неприязненных отношений с менеджерами торговой сети, облил товары легковоспламеняющейся жидкостью и совершил поджог горючей смеси. Следователями СО ОМВД России по Кировскому району города Томска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Полиция также опубликовала фрагмент допроса подозреваемого, где он рассказывает, как поджигал супермаркет.

«Я достал бутылку, открыл, начал разбрызгивать. И все, поджег. Как только загорелось, я увидел, как охранник подбежал и начал тушить. Все, крики, шум, паника. А я просто развернулся, оделся и домой пошел», — рассказал мужчина.