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Мужчине, который подозревается в поджоге томского гипермаркета «Лента», предъявили обвинение

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Полиция возбудила уголовное дело по статье  «Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога, повлекшие тяжкие последствия» в отношении мужчины, который подозревается в поджоге гипермаркета «Лента». Также было предъявлено обвинение, сообщает пресс-служба УМВД.

«По предварительной информации, мужчина, являясь работником одной из подрядных организаций в гипермаркете, на почве личных неприязненных отношений с менеджерами торговой сети, облил товары легковоспламеняющейся жидкостью и совершил поджог горючей смеси. Следователями СО ОМВД России по Кировскому району города Томска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Полиция также опубликовала фрагмент допроса подозреваемого, где он рассказывает, как поджигал супермаркет.

«Я достал бутылку, открыл, начал разбрызгивать. И все, поджег. Как только загорелось, я увидел, как охранник подбежал и начал тушить. Все, крики, шум, паника. А я просто развернулся, оделся и домой пошел», — рассказал мужчина.

 

В полиции рассказали и подробности задержания подозреваемого. Когда поступило сообщение о пожаре, мимо гипермаркета  проезжал участковый Антон Смирнов.

«Увидев задымление, сразу же подъехал ко входу. Полицейский незамедлительно оказал помощь в эвакуации граждан, а в ходе опроса свидетелей установил личность мужчины, причастного к поджогу.Участковый передал ориентировку в дежурную часть территориального отдела полиции, а также своему коллеге, на территории обслуживания которого, предположительно, проживает подозреваемый», — отметили в полиции.

«По горячим следам» по месту жительства полицейскими был задержан подозреваемый, местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности.

Добавим, что санкция статьи подразумевает до пяти лет лишения свободы.

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