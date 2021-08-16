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Главная Новости Мужчина, желая отомстить бывшей девушке за безразличие, поджег ее автомобиль
Новости

Мужчина, желая отомстить бывшей девушке за безразличие, поджег ее автомобиль

ТВ2
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3 часа назад

37-летний житель Томска обвиняется в поджоге чужого имущества, сообщается на сайте областной прокуратуры. По версии следствия, в начале апреля 2020 года он, желая отомстить своей бывшей девушке за безразличие к нему, ночью с помощью зажигалки поджег ее автомобиль. В результате поджога потерпевшей причинен ущерб в размере более 350 тысяч рублей.

Также от пожара пострадал припаркованный поблизости автомобиль, собственнику которого причинен ущерб в размере более 20 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в Советский районный суд Томска для рассмотрения по существу. Мужчину будут судить за преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога).

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