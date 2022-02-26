Мужчина скончался в томской больнице после падения в маршрутке

Мужчина, упавший из маршрутки на Лазо от травм скончался в больнице. Полиция возбудила уголовное дело, сообщается на официальной странице регионального УМВД в «ВКонтакте».

По предварительным данным полиции, днем 21 февраля 2022 года 37-летний водитель на остановке по улице Лазо не убедился в безопасности и начал движение. При этом, дверь маршрутного автобуса не была закрыта, в результате 42-летний пассажир выпал на проезжую часть. После этого автобус переехал его задними колесами.

В результате происшествия пассажира с травмами доставили в одну из больниц Томска. Впоследствии он скончался.

В отношении водителя следователями УМВД России по Томской области возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Максимальная санкция – пять лет лишения свободы. В настоящее время водитель отстранен от управления транспортным средством.

Полиция просит помощи очевидцев данного ДТП. Их просят сообщать по адресу: Томск, Иркутский тракт, 79, кабинет №404 или по телефонам: 8 (3822) 794-715, 794-719.