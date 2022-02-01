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  3. «Предложил показать ей щенков»: следователи ищут мужчину, который приставал к малолетней девочке
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«Предложил показать ей щенков»: следователи ищут мужчину, который приставал к малолетней девочке

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По данным следствия, днем 31 января мужчина подошел к девочке, которая шла домой из школы. Он предложил показать ей щенков и повел в сторону заброшенного дома. Девочка в заброшенный дом идти отказалась и начала кричать, после чего мужчина схватил ее за ручку рюкзака и стал удерживать. Когда девочка стала кричать еще громче, мужчина скрылся с места происшествия. После возвращения ребенка домой родители обратились в полицию.

Следователями СК по Томской области возбуждено уголовное дело по факту незаконного лишения свободы малолетней девочки по признакам преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ.

Ранее ориентировка на поиск предполагаемого преступника была опубликована в чатах жителей районов Степановка и Южных Ворот. Однако, официально ни полиция, ни следственный комитет это фото предполагаемого похитителя девочки нигде не опубликовали.

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