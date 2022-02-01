«Предложил показать ей щенков»: следователи ищут мужчину, который приставал к малолетней девочке

По данным следствия, днем 31 января мужчина подошел к девочке, которая шла домой из школы. Он предложил показать ей щенков и повел в сторону заброшенного дома. Девочка в заброшенный дом идти отказалась и начала кричать, после чего мужчина схватил ее за ручку рюкзака и стал удерживать. Когда девочка стала кричать еще громче, мужчина скрылся с места происшествия. После возвращения ребенка домой родители обратились в полицию.

Следователями СК по Томской области возбуждено уголовное дело по факту незаконного лишения свободы малолетней девочки по признакам преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ.