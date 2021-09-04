Мужчина пострадал во время ремонтных работ на стройплощадке в Томске

В Томске на строительной площадке пострадал мужчина, сообщает пресс-служба прокуратуры Томской области. В тяжелом состоянии он госпитализирован в стационар.

Известно, что инцидент произошел в пятницу, 3 сентября, на проспекте Мира. Мужчина проводил замену труб на стройплощадке, когда на него обрушились стенки траншеи. В результате ему причинены многочисленные травмы. Пострадавший госпитализирован. Проводится проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства, а также причины и условия, способствующие несчастному случаю. А также приняты меры прокурорского реагирования.