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  3. Мужчина пострадал во время ремонтных работ на стройплощадке в Томске
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Мужчина пострадал во время ремонтных работ на стройплощадке в Томске

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В Томске на строительной площадке пострадал мужчина, сообщает пресс-служба прокуратуры Томской области. В тяжелом состоянии он госпитализирован в стационар.

Известно, что инцидент произошел в пятницу, 3 сентября, на проспекте Мира. Мужчина проводил замену труб на стройплощадке, когда на него обрушились стенки траншеи. В результате ему причинены многочисленные травмы. Пострадавший госпитализирован. Проводится проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства, а также причины и условия, способствующие несчастному случаю. А также приняты меры прокурорского реагирования.

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