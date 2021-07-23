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Главная Новости Мужчина пойдет под суд за разглашение медицинского диагноза бывшей жены
Новости

Мужчина пойдет под суд за разглашение медицинского диагноза бывшей жены

ТВ2
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час назад

Прокуратура Каргасокского района направила в суд уголовное дело в отношении 39-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в декабре 2020 года после расторжения брака бывшая супруга выехала из Каргаска на постоянное место жительства в Томск. При этом по месту прежнего проживания она оставила медицинские документы с диагнозом своего заболевания, анализами и сведения о привлечении к уголовной ответственности. Так как бывшая жена обвиняемого отказывалась вернуться домой и жить вместе, мужчина в апреле этого года опубликовал в соцсетях и одной из групп в мессенджере фотографии указанных документов.

Уголовное дело направлено для рассмотрения мировому судье Каргасокского судебного района Томской области.

 

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