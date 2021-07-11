Мужчина погиб, выпав из окна томской больницы

В Томске пациент Областной клинической больницы выпал из окна и погиб, сообщает пресс-служба прокуратуры.

65-летний мужчина выпал из окна девятого этажа. Прокуратура Октябрьского района Томска приступила к проверке.

«В ходе проверки установят обстоятельства произошедшего, а также дадут оценку соблюдению медицинским учреждением требований федерального законодательства. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — пояснили в ведомстве.