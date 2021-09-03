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Мужчин, похитивших у томского студента 50 миллионов, задержали в аэропорту Кемерова

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Раннее мы писали, что в центре Новосибирска возле бизнес-центра «Антарес» двое неизвестных отобрали у томского студента сумку с 50 миллионами рублей. 1 сентября в аэропорту Кемерова полиция задержала подозреваемых в этом ограблении, сообщает Atas.info. Они пытались улететь в Москву, однако украденных денег при них не оказалось.

Известно, что дальше грабители рассчитывали переправиться в Ростов-на-Дону и там затеряться. Одному из них 32 года, другому — 23. Оба они — не судимые ранее жители Новосибирска. Мужчины сразу признали вину и сообщили, что 50 миллионов томича отдали малознакомому человеку и теперь ничего не знают о его местонахождении. Полиция проверяет мужчин на причастность к другим преступлениям.

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