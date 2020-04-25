Мусульмане в Томске отметят Рамадан дома из-за коронавируса

Мусульмане в Томске проведут священный месяц поста Рамадан в самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Томские имамы рассказали, как провести этот праздник в домашних условиях.

Как сообщает обладминистрация, у мусульман наступил великий праздник и пост Рамадан. Верующие жители Томской области в течение месяца будут поститься.





«Я хочу попросить всех мусульман, чтобы вы оставались дома — постились и читали намаз, потому что в этом году в мечетях этого не будет», — отметил имам-хатыб Белой соборной мечети Нурулла-Хазрат.





В свою очередь имам-хатыб первой соборной Красной мечети Низамутдин-Хазрат подчеркнул, что послушание в дни Рамадана только приветствуется.





«Я бы хотел поздравить всех мусульман с наступающим священным месяцем Рамадан, чтобы мы достойно его провели, в терпении, совершали больше добрых дел и использовали это время, чтобы очиститься от греха», — сказал Низамутдин-Хазрат.





Рамадан – месяц обязательного поста для мусульман. В 2020 году священный месяц начался 23 апреля и завершится 23 мая.





Добавим, что губернатор Томской области Сергей Жвачкин продлил режим самоизоляции из-за эпидемии коронавируса до 30 апреля. На сегодня, 25 апреля, в регионе общее количество заболевших составляет 59 человек.





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