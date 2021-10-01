«Мусорщиками стали, нахлебниками»: томские охотоведы просят не подкармливать медведей, выходящих к дорогам и поселкам

Замначальника департамента охотничьего и рыбного хозяйства Томской области Вадим Чиркин рассказал о причинах появления медведей у томских населенных пунктов. По его словам, чаще всего медведей привлекают свалки и неправильное поведение людей, которые могут подкармливать молодых особей.
По статистике ведомства, в этом году участились случаи появления медведей почти во всех районах региона.
«Медведь не дает нам скучать. Мы получили почти из каждого района сообщения о выходе медведей к людям. 12 муниципальных образований направили нам заявку на регулирование численности. Зырянский, Асиновский, Парабельский, Кривошеинский — это единственные районы, где не было тревожных сигналов. Больше всего у нас жаловались томичи, Томский район — 11 обращений, на втором месте — Колпашевский район — 8 обращений, 5 — Тегульдетский район. Ну и север, Александровский район — 4 обращения. Что самое интересное, конечно, мы обследовали в каждом случае места выхода медведей, принимали решения, в первую очередь, отпугивали медведей. Если говорить о регулировании численности, в этом году мы выдали 44 решения, из них добыто 17 медведей», — рассказал замначальник департамента охотничьего хозяйства.
При каждом сообщении о выходе зверя к селу специалисты анализируют факторы, которые могут мешать жить животному в лесу, либо привлекать в населенные пункты. Больше всего, по словам Вадима Чиркина, на выход медведей влияют сами люди.
«Антропогенная деятельность влияет – это вырубки, фактор браконьерства, мусорные свалки – это бич, с которым мы сталкиваемся практически при каждом втором-третьем обследовании мест появления медведей. Сам по себе медведь, если про него говорить, он достаточно хитрый, осторожный зверь и адаптивный. Поэтому те моменты, когда мы видим, что зверей прикармливают на трассах, веселые счастливые ролики снимают, я сразу скажу, что делать подобное ни в коем случае нельзя. В дальнейшем этот зверь может представлять реальную угрозу для человека. Животное теряет страх перед человеком, перестает воспринимать его как реальную угрозу. По сути, в дикой природе медведь, как и любой зверь, достаточно осторожный, ему проще уйти от человека, чем пойти с ним на конфликт. А те медведи, которых мы сейчас видим, они по сути стали синантропными (животные, образ жизни которых связан с человеком – прим. ред.), мусорщиками они стали, нахлебниками, я так называю. В этом есть конечно и наша общая вина», — объяснил охотовед.
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