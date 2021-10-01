«Мусорщиками стали, нахлебниками»: томские охотоведы просят не подкармливать медведей, выходящих к дорогам и поселкам

Замначальника департамента охотничьего и рыбного хозяйства Томской области Вадим Чиркин рассказал о причинах появления медведей у томских населенных пунктов. По его словам, чаще всего медведей привлекают свалки и неправильное поведение людей, которые могут подкармливать молодых особей.

По статистике ведомства, в этом году участились случаи появления медведей почти во всех районах региона.

«Медведь не дает нам скучать. Мы получили почти из каждого района сообщения о выходе медведей к людям. 12 муниципальных образований направили нам заявку на регулирование численности. Зырянский, Асиновский, Парабельский, Кривошеинский — это единственные районы, где не было тревожных сигналов. Больше всего у нас жаловались томичи, Томский район — 11 обращений, на втором месте — Колпашевский район — 8 обращений, 5 — Тегульдетский район. Ну и север, Александровский район — 4 обращения. Что самое интересное, конечно, мы обследовали в каждом случае места выхода медведей, принимали решения, в первую очередь, отпугивали медведей. Если говорить о регулировании численности, в этом году мы выдали 44 решения, из них добыто 17 медведей», — рассказал замначальник департамента охотничьего хозяйства.