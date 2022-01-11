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Мусорный регоператор отказался от работы в Парабели и Каргаске из-за низких тарифов

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Компания «Транспортные коммунальные системы», являющаяся региональным оператором по вывозу отходов в Каргасокском и Парабельском районах, объявила об окончании своей работы в этой зоне обслуживания. Об этом сообщил областной департамент природных ресурсов.

Регоператор объяснил отказ от работы в этих районах «финансовыми обстоятельствами» и низким тарифом на свои услуги. После ухода «Транспортных коммунальных систем» из Парабели и Каргаска власти разослали предложения о начале работы там действующим регоператорам и компаниям с лицензиями, но не смогли оперативно найти замену «ТКС». 

В ближайшее время департамент природных ресурсов планирует провести конкурс для выбора временного регионального оператора в этой зоне. В департаменте уверяют, что угрозы возникновения мусорного коллапса на данных территориях нет — отходы вывозят силами местных предприятий.

Напомним, с апреля 2021 года компания «Транспортные коммунальные системы» принадлежит зарегистрированной в Москве фирме, 50 % которой владеет бизнесмен Сергей Шевченко. Ранее он являлся директором другого регоператора — томского филиала ООО «Экология-Новосибирск».

В ноябре томский суд приговорил Шевченко к 4 годам колонии по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Суд установил, что он предоставил областному департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды ложные сведения о затратах «Экологии-Новосибирск», вследствие чего компания получила из бюджета субсидию в 8,5 млн по нацпроекту «Экология».

«Экология-Новосибирск» прекратила вывоз мусора из Бакчарского, Кожевниковского, Шегарского районов и города Кедрового, сославшись на невыгодный тариф. На ее место пришли «Транспортные коммунальные системы», позже компания также отказалась от работы там, сославшись на финансовые обстоятельства.

В начале декабря прошлого года подконтрольная петербургской группе «ВИС» компания «Экология-Новосибирск» объявила о планах на самобанкротство. Новосибирские депутаты отмечали, что таким образом компания, не желающая выполнять обязательства перед подрядчиками, может возложить свои долги на бюджет региона. В самой группе «ВИС» заявили, что процедура банкротства позволит компании рассчитаться с кредиторами и выплатить зарплаты сотрудникам. 

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