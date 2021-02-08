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08 февраля,
2021
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Новости

Мусорная реформа в Томской области: рекультивация полигона и планы по сортировке

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Мусорная реформа в Томской области стартовала два года назад. Власти говорят, что за это время охват услугой по вывозу мусора увеличился втрое. В 2021 году с принятием измененной территориальной схемы по обращению с ТКО будут отыграны новые аукционы. Замгубернатора Андрей Кнорр гарантирует: несмотря на то, новая схема предполагает работу только двух региональных операторов, с рынка не уйдет никто. Он отмечает, что новый регоператор, по правилам торгов, будет обязан отдать часть работы подрядным организациям. 


Как оценивают власти проведение мусорной реформы? Какие у них планы? И когда в Томске прогнозируют появление мусоросортировочных пунктов?

Мусорная реформа в Томской области: рекультивация полигона и планы по сортировке

В настоящее время услуга по обращению с отходами, кроме городов, предоставляется более чем в 300 поселках и деревнях области. Ежемесячно региональные операторы доставляют на полигоны свыше 240 тыс. кубометров мусора. На начало 2019 года этот показатель был в 2,6 раза ниже (90 тыс. кубометров), отмечают власти.


«Это говорит о том, что купируется нелегальный поток отходов, который раньше недобросовестные предприниматели и жители увозили в лес и другие, не предназначенные для этого места», — отметил вице-губернатор Андрей Кнорр.


Также в 2020 году в Томской области ликвидировано 96 несанкционированных свалок площадью более 14 гектаров. На эту работу направлено 22 млн рублей, в том числе из областного бюджета.

Сейчас продолжается рекультивация полигона в Новомихайловке, который эксплуатировался с 1964 года по 2010 год. Там уже выкорчевали деревья и кустарники, демонтировали здания и две биотермические ямы Беккари, обустроили систему дренажа для отвода фильтрата.


На продолжение рекультивации в 2021 году предусмотрено 95,5 млн рублей. Эти деньги направят на устройство противофильтрационного экрана, эксплуатационного проезда и дальнейшую планировку свалочного тела.


На весь комплекс работ до 2024 года будет направлено свыше 447 млн рублей, из них 357 — из федерального бюджета. К 2028 году после полного восстановления ценности нарушенных земель на месте бывшего полигона появится зеленая рекреационная зона.

Мусорная реформа в Томской области: рекультивация полигона и планы по сортировке
Мусорная реформа в Томской области: рекультивация полигона и планы по сортировке
Мусорная реформа в Томской области: рекультивация полигона и планы по сортировке

Власти обещают, что к 2030 году в Томской области планируют сортировать 100 процентов отходов. Для решения этой задачи в Томске к 2022 году введут в эксплуатацию крупный автоматизированный мусоросортировочный комплекс для приема отходов из 18 муниципалитетов. Примерный объем вложений составит 2,5 млрд рублей.


Еще 9 млрд рублей инвестор обещает вложить в объект утилизации полимеров. 


Появится мусоросортировочный комплекс и в Стрежевом.

Мусорная реформа в Томской области: рекультивация полигона и планы по сортировке

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