В Томской области заработал SMS-гид для туристов
МТС запустила бесплатный виртуальный путеводитель для абонентов из других регионов, с помощью которого гости смогут узнать о наиболее интересных местах и маршрутах Томской области.
Абоненты МТС, прибывающие в Томскую область, получат ссылку и смогут перейти на страницу, где собрана важная для туриста информация: описание и фотографии знаковых мест региона, традиционных блюд местной кухни и необычных туристических маршрутах. Гости региона узнают, где в Томске водятся жар-птицы, какой должна быть «правильная» строганина и как выглядела профессорская квартира начала XX века. SMS-гид МТС также доступен по прямой ссылке mts.ru/tomsk, воспользоваться им могут абоненты всех операторов. Входящее SMS-сообщение со ссылкой на гид бесплатно для всех абонентов, трафик за переход на сайт с путеводителем тарифицируется в рамках обычного пакета, никаких дополнительных затрат не требуется.
«К нам в #МТСТомск часто приезжают коллеги из Москвы, из других регионов, — пишет на своей страничке в Facebook директор Томского филиала МТС Марина Фещенко. — И я всегда стараюсь сделать все, чтобы им у нас понравилось: рекомендую обязательно прогуляться по Кузнецова и удивиться резным наличникам на окнах, попробовать строганину из муксуна в тэг Строганина бар. Коллеги потом вспоминают командировки в Томск и благодарят. Приятно :)»
Марина Фещенко отмечает, что благодаря высокоскоростному мобильному интернету от МТС, которым обеспечены не только туристические места, но и автодороги на пути к ним, абоненты могут без ограничений делиться впечатлениями от отдыха с друзьями и родственниками в режиме реального времени.
«Бизнес принимает активное участие в развитии туристической привлекательности региона, — говорит заместитель губернатора Томской области по экономике Андрей Антонов. — Инициатива МТС очень актуальна и своевременна. Нам есть, что показать гостям, ведь Томская область обладает большим туристическим потенциалом и может удивить своей многонациональной культурой и кухней».