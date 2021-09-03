Томское руководство сможет присоединиться к платформе для эффективного управления регионом

Компания «МТС» запустила аналитическую цифровую платформу «МТС.Регион», которая поможет органам государственной власти принимать эффективные управленческие решения на основе актуальных данных о численности, составе населения регионов и туристических потоках. Томское руководство приглашается к сотрудничеству.

«Узнала об этом сейчас, находясь в отпуске, и готова поделиться с вами информацией. Эта платформа уже помогает органам государственной власти принимать эффективные управленческие решения, используя обезличенные данные о численности, составе населения регионов и туристических потоках. Например, в Самаре выяснили, что увеличение их турпотока идет за счет приезжающих.... из Калининграда. И департамент туризма запустил программу субсидирования авиабилетов из Калининградской области», — написала на своей страничке в Facebook директор Томского филиала МТС Марина Фещенко.

Платформа дает возможность пользователям самостоятельно получать и обновлять обезличенные данные Big Data МТС по заданным параметрам. Регионы могут запрашивать информацию о фактической численности населения и его социально-демографическом составе, ежедневных и сезонных миграциях, туристических потоках и так далее.

Использование Big Data помогает эффективно планировать развитие города и региона. Например, на основе «больших данных» можно объективно оценить пропускную способность дорог, нагрузку на общественный транспорт на разных участках и маршрутах, достаточность инфраструктуры, в том числе школ, поликлиник, продуктовых магазинов, парков или парковочных пространств.

Анализ туристических потоков подразумевает оценку фактического количества гостей региона, средней продолжительности поездки, наиболее востребованных видов транспорта и самых популярных локаций. Также Big Data дает возможность составить усредненный «портрет» туриста, в том числе посмотреть социально-демографические характеристики, уровень дохода и сферу интересов. Эти данные позволяют разработать стратегию повышения туристической привлекательности региона, грамотно распределять бюджетные средства и стимулировать развитие инфраструктуры именно там, где она необходима.

МТС реализовала уже более 70 геоаналитических проектов в 36 регионах России. Платформа «МТС.Регион» позволяет автоматизировать сбор аналитики, в результате клиент получает регулярно обновляющуюся информацию вместо разового исследования. Сервис работает по модели подписки: пользователь выбирает, какие данные и за какой период хочет получать. Специалисты МТС настраивают аналитические модели, а затем информация обновляется в автоматическом режиме. Автоматизированный подход позволяет отслеживать динамику многочисленных процессов и гибко реагировать на изменения.

Для подключения услуги «МТС.Регион» необходимо обратиться к персональному менеджеру или написать на mts.region@mts.ru.