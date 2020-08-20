МТС запустила первую в Томске пилотную сеть 5G

Компания МТС при содействии администрации Томской области запустила в Томске первую пилотную сеть связи пятого поколения на базе ТУСУРа и компании «Микран». Запуск пилотных зон 5G будет способствовать реализации в регионе инновационных проектов в области разработки отечественного оборудования связи пятого поколения.

Сеть 5G МТС в Томске развернута с использованием 5G-ready оборудования Ericsson Radio System в диапазоне 27 ГГц и обеспечивает indoor-сигналом две пилотные зоны: бизнес-инкубатор ТУСУРа и производственные площадки завода «Микран». На церемонии запуска пилотной сети администрация Томской области, МТС, ТУСУР и «Микран» подписали соглашение о научно-техническом сотрудничестве для реализации инновационных проектов в сфере развития сетей 5G и микроэлектроники, а также разработки отечественных 5G-радиомодулей. Доступ к инфраструктуре 5G расширит возможности томских ученых и разработчиков в создании и тестировании инновационных решений.





— Технологии 5G – это эволюция мобильного интернета. И главное в ней, конечно, не только скорость передачи данных и качество картинки. Главное в сетях пятого поколения – это возможности для качества жизни, — сказал губернатор Томской области Сергей Жвачкин. — Технологии 5G способствуют более эффективному развитию бизнеса, а значит – региона и страны.