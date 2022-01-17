В России появился «Цифровой водоканал»

Первый «Цифровой водоканал», который позволит предотвратить аварии на самых ранних стадиях и сократить издержки ресурсоснабжающих организаций, появился в России. Подобное IoT-решение для сбора и анализа информации с датчиков давления и приборов учета систем водоснабжения запустила компания «МТС».

Решение представляет собой программный комплекс, который позволяет выявить незаконные врезки и неучтенное потребление на магистралях водоснабжения, а также зафиксировать перепады давления в трубах. Устройства сбора и передачи данных (УСПД) с существующих счетчиков и датчики давления устанавливают у конечных потребителей и в контрольных точках. Также они монтируются на расходомеры на насосных станциях для съема показаний по общему потреблению воды, вычисления баланса водопотребления, определения мест максимальных потерь и возможных хищений.

«В контрольных точках по всей системе водоснабжения устанавливаются умные датчики: они собирают и передают информацию о расходах, давлении и общем потреблении воды. Эти данные обрабатываются с помощью Big Data, сравниваются показания за разные периоды. Если показания заметно разнятся, то информация тут же поступает инженерам. Таким образом можно заранее узнать о проблеме, например, рост давления в трубе, и предотвратить аварию», — описывает принцип работы на своей странице в Фейсбук директор томского филиала компании Марина Фещенко.

Оборудование может работать без внешних источников питания до 10 лет. Пользователь также может самостоятельно настраивать систему реагирования: выбирать, изменение каких показателей будет фиксироваться в онлайн-журнале для последующей обработки и принятия мер по устранению, включать SMS, e-mail-уведомления или уведомления в Telegram.

«И, конечно, умные приборы помогают экономить. В одном из городов Челябинской области Копейске настроили систему онлайн-мониторинга объема поступающей в город воды, затем провели сверку расчетов с поставщиком. Выяснилось, что местный водоканал переплатил поставщику более чем за 150 тысяч кубических метров, которые в Копейск не поступили. И деньги сэкономили, и решили проблему с дефицитом воды», — подчеркивает Фещенко.