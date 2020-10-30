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30 октября,
2020
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МТС вошла в рабочую группу по созданию спутниковой системы интернета вещей

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Компания «МТС» вошла в инициативную рабочую группу госкорпорации «Роскосмос» по разработке глобальной низкоорбитальной системы передачи данных интернета вещей «Марафон IoT». Это — составная часть подпрограммы «Сфера» государственной программы космической деятельности России.

МТС вошла в рабочую группу по созданию спутниковой системы интернета вещей
Фото: Pixabay.com

Специалисты МТС из подразделения спутниковых систем связи привлечены в инициативную рабочую группу госкорпорации «Роскосмос» для оказания содействия в разработке материалов аванпроекта по определению параметров абонентских устройств, сервисов и трафика интернета вещей при создании многоспутниковой низкоорбитальной системы передачи данных «Марафон IoT».


В рамках рабочей группы МТС поделится своей экспертизой в разработке и предоставлении сервисов IoT. Кроме того, компания рассматривает свое участие в программе «Сфера» как возможность дополнить и расширить в будущем географию предоставляемых телеком-услуг.


В настоящий момент МТС использует спутниковые каналы связи в качестве транспортной сети для оказания услуг связи в удаленных регионах Север-Западного региона России, Сибири и Дальнего Востока. Компания также предоставляет на территории России услуги спутникового телевещания с трансляцией более 240 телеканалов.

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