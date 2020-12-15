МТС «ускорила» мобильный интернет в Томске почти в 1,5 раза

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МТС с начала года запустила в эксплуатацию более 120 базовых станций LTE в Томской области. Более половины из них расположены в Томске.

Так, скорость мобильного интернета значительно выросла как в центре города, в том числе на улицах Мокрушина, Усова, Советская, Белинского, Фрунзе и других, так и в спальных районах — на Каштаке, в Зеленых горках и Науке, в Солнечном и Высотном, а также и на выезде из Томска — вдоль Шегарского и Богашевского трактов.

Увеличение скоростей стало возможно благодаря не только строительству новых базовых станций, но и расширению емкости на уже действующих «вышках». В районах области оператор обеспечил покрытие LTE в новых населенных пунктах — поселках Цыганово, Семеновка, Берлинка, Беляй, Батурино, а также на территории Герасимовского месторождения.

В результате МТС удалось увеличить скорость передачи данных в сети LTE, а также обеспечить возможность одновременно большему числу абонентов пользоваться мобильным интернетом на высокой скорости — смотреть онлайн фильмы и трансляции спортивных мероприятий, слушать музыку в высоком качестве, играть в онлайн-игры и многое другое.

Сейчас многие из нас вынуждены оставаться дома, поэтому наличие качественной связи сложно переоценить. Мы последовательно развиваем сеть LTE как в городе, так и в пригороде — в этом году впервые в зону уверенного приема сети 4G попали абоненты МТС, проживающие в поселках Воронино и Юбилейный, — отметила директор МТС в Томской области Марина Фещенко.