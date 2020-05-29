МТС предлагает томским компаниям оборудование для бесконтактного медосмотра

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Компания МТC разработала комплекс решений для мониторинга состояния здоровья сотрудников и контроля за соблюдением мер по предотвращению распространения инфекций. Клиенты могут выбрать одно из трех решений: устройство для бесконтактного измерения температуры тела (БИТТ), автоматизированную систему предрейсового или предсменного телемедицинского контроля или тепловизор.

Решения позволяют не допускать к работе людей с симптомами заболеваний, предотвращать распространение инфекции и соблюдать предписания Роспотребнадзора по обязательному измерению температуры на предприятиях. Системы мониторинга состояния здоровья будут востребованы у компаний с большим штатом офисных сотрудников, у промышленных, транспортно-логистических компаний, крупных торговых сетей.

Решение для бесконтактного измерения температуры тела (БИТТ) может быть интегрировано с системой безопасности офиса или предприятия. Устройство идентифицирует сотрудника по пропуску или ID-номеру и измеряет его температуру медицинским инфракрасным термометром. Точность составляет 0,3 градуса, процедура осмотра занимает от пяти до десяти секунд. В случае если прибор фиксирует повышенную температуру, он оповещает об этом звуковым сигналом и отправляет SMS-уведомление сотрудникам, ответственным за безопасность.

Дополнительно можно встроить в прибор фото- и видеокамеру, которая позволит штатному врачу удаленно оценить общее физическое состояние сотрудника, даже если у него не выявлена повышенная температура: кашель, конъюнктивит, ринит и другие признаки ОРВИ. Устройство можно разместить на проходной в офисе, на заводе, на входе в торговое предприятие или предприятие сферы услуг, в зоне ресепшн офисных центров. На установку требуется один рабочий день.

Многие компании измеряют температуру сотрудников обычными градусниками или промышленными термометрами, которые могут не соответствовать санитарным нормам и часто дают погрешность в два-три градуса. Решения МТС позволяют контролировать состояние здоровья сотрудников бесконтактно и с высокой точностью, а идентификация личности и система уведомления не позволят проигнорировать ситуацию. Предлагаемые сегодня МТС продукты будут полезны и после завершения пандемии для обеспечения безопасности сотрудников и исключения быстрого распространения различных инфекций на предприятии или в офисе, — отметил директор департамента IoT МТС Михаил Козлов.

Решение для медицинского предрейсового и предсменного осмотра актуально для транспортных и логистических компаний и предприятий, связанных со сложным или опасным производством. Терминал измеряет температуру, артериальное давление и пульс, определяет наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе и позволяет врачу удаленно провести визуальный осмотр и выдать заключение о допуске к рейсу или смене. В путевой лист или допуск на смену вносится заверенная электронной цифровой подписью отметка о допуске к работе. Решение разработано с учетом требований № 196-ФЗ и приказов Минздрава.

Тепловизоры на основе видеоаналитики позволяют измерить температуру до десяти сотрудников в секунду с расстояния до девяти метров и точностью до 0,1 градуса. Решение подходит для крупных промышленных предприятий и общественных пространств.