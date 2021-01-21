МТС «оцифровала» экопарк Руян-на-Оби

«Маяк – это наша визитная карточка и любимое место для фотографий – сейчас в соцсетях насчитывается более 1000 публикаций с хештэгом #руяннаоби, — прокомментировал «цифровой апгрейд» руководитель проекта «Руян-на-Оби» Сергей Рогожкин. —​ Теперь с появлением мобильного интернета МТС наши гости могут делиться своими фото в соцсетях сразу, не дожидаясь возвращения домой, на «большую» землю. А спутниковое телевидение в гостевом доме сделает отдых у нас еще более комфортным».