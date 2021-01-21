Добрые новости
21 января,
2021
1
фото
Новости

МТС «оцифровала» экопарк Руян-на-Оби

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Компания МТС обеспечила услугами связи экопарк Руян-на-Оби. Об этом написала на своей странице в Facebook директор томского филиала компании Марина Фещенко. Теперь в гостевом доме стало доступно спутниковое телевидение, а на всей территории экопарка — мобильный интернет МТС. В перспективе это открывает возможности для оборудования парка инновационными системами: датчиками температуры, окружающей среды, света и звука, а также бесплатным Wi-Fi.

«Мне не хочется на этом останавливаться, — пишет в своем аккаунте Марина Фещенко. — Мечтаю создать цифровую модель этого места. Благодаря мобильному интернету и системному анализу данных в будущем можно собрать информацию о предпочтениях, стиле жизни, потребностях гостей экопарка. И сделать это место ещё прекраснее в соответствии с их запросами!».

МТС «оцифровала» экопарк Руян-на-Оби
Фото: Сергей Рогожкин

Руян-на-Оби находится в тайге, между Томской и Новосибирской областями. Здесь расположены памятник Юрию Гагарину, деревянный храм, турбаза и главная достопримечательность — 17-метровый морской маяк. 

«Маяк – это наша визитная карточка и любимое место для фотографий – сейчас в соцсетях насчитывается более 1000 публикаций с хештэгом #руяннаоби, — прокомментировал «цифровой апгрейд» руководитель проекта «Руян-на-Оби» Сергей Рогожкин. —​ Теперь с появлением мобильного интернета МТС наши гости могут делиться своими фото в соцсетях сразу, не дожидаясь возвращения домой, на «большую» землю. А спутниковое телевидение в гостевом доме сделает отдых у нас еще более комфортным».

                                                                                                                                       НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.