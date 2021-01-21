МТС «оцифровала» экопарк Руян-на-Оби

Компания МТС обеспечила услугами связи экопарк Руян-на-Оби. Об этом написала на своей странице в Facebook директор томского филиала компании Марина Фещенко. Теперь в гостевом доме стало доступно спутниковое телевидение, а на всей территории экопарка — мобильный интернет МТС. В перспективе это открывает возможности для оборудования парка инновационными системами: датчиками температуры, окружающей среды, света и звука, а также бесплатным Wi-Fi.
Руян-на-Оби находится в тайге, между Томской и Новосибирской областями. Здесь расположены памятник Юрию Гагарину, деревянный храм, турбаза и главная достопримечательность — 17-метровый морской маяк.