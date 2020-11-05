МТС обеспечила надежную связь при полете первого беспилотника с лекарствами через Обь

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В Томской области прошли успешные испытания по доставке лекарств дроном в труднодоступные районы. Беспилотник компании «Аэромакс» переправил 7-килограммовый термоконтейнер с медицинскими препаратами из Колпашево в Чажемто и вернулся обратно.

Фото: предоставлено ТУСУРом

Взлет и посадка летательного аппарата производились на вертолетных площадках этих населенных пунктов. Данные со всех этапов полета фиксировали специалисты ТУСУРа — они занимаются разработкой интеллектуальной платформы управления опытным районом БАС (беспилотных авиасистем) в Томской области.

Фото: предоставлено ТУСУРом

Для эксперимента специалисты подготовили медицинский термоконтейнер, который обладает высоким уровнем ударопрочности и влагозащиты, а также обеспечивает специальный температурный режим (+2…+8°С или -20…0°С) для перевозки вакцин, сывороток, термолабильных лекарственных средств, иммунобиологических препаратов, крови и ее компонентов.

Фото: предоставлено ТУСУРом

При том, что расстояние между Колпашево и Чажемто по трассе — 43 км, а по прямой — 28 км, путь туда-обратно дрон преодолел в два раза быстрее, чем традиционный наземный транспорт.

Фото: предоставлено ТУСУРом

Надежную связь при полете первого беспилотника с медгрузом через реку Обь обеспечила МТС. Вот как прокомментировала результаты испытаний на своей странице в Facebook директор томского филиала компании Марина Фещенко: