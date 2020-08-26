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26 августа,
2020
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МТС начала продавать SIM-карты с саморегистрацией на Wildberries

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

«МТС» запустила продажи SIM‑карт с саморегистрацией в крупнейшем в России интернет-магазине Wildberries. Пользователи российского онлайн-ритейлера могут подключиться к актуальному тарифу и зарегистрировать SIM-карту, не посещая салон сотовой связи.

МТС начала продавать SIM-карты с саморегистрацией на Wildberries

Активировать SIM‑карту пользователь может самостоятельно в любое удобное время при помощи приложения «МТС Абонент», которое доступно для скачивания на iOS и Android. По умолчанию при подключении будет активирован тарифный план «Тарифище». В дальнейшем его можно поменять на любой другой в приложении «Мой МТС».


Услуга доступна в большинстве городов России. Курьер бесплатно привезет SIM-карту к указанному адресу. Время доставки занимает от одного до пяти дней в зависимости от дальности региона. 


Партнерский материал.

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