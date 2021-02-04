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04 февраля,
2021
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МТС и томский НИИ кардиологии объявили о стратегическом партнерстве в области цифрового здравоохранения

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

МТС и НИИ кардиологии Томского НИМЦ договорились о стратегическом сотрудничестве в области цифрового здравоохранения. Об этом написала на своей странице в Facebook директор томского филиала МТС Марина Фещенко. 

МТС и томский НИИ кардиологии объявили о стратегическом партнерстве в области цифрового здравоохранения
Фото: предоставлено компанией МТС

Стороны намерены разрабатывать и внедрять различные IT–решения, которые соответствуют мировым трендам. К примеру, решения в области Big Data (анализ больших данных), которые позволяют организовать удаленный мониторинг показателей состояния пациентов, в том числе, после высокотехнологичных методов лечения в НИИ.

«Цифровая аналитика за доли секунды предоставит все необходимые данные для принятия верного решения, — пишет в своем аккаунте Марина Фещенко. — Результаты исследовательской работы сотрудников НИИ также будут оцифрованы, а значит — будут доступны для установки диагноза и плана лечения пациентов. Причем не только тех, кто находится в стационаре кардиоцентра, но и тех, кто будет наблюдаться дистанционно, с помощью сервисов телемедицины. Многое пока обсуждается и намечается к воплощению. Но уже сегодня коллаборация двух лидеров в своей сфере уже состоялась! Будем создавать уникальный продукт в сегменте digital health, объединяющий медицинскую экспертизу и цифровые возможности МТС».

С помощью системы дистанционного мониторинга артериального давления «МТС 120/80» также планируется проводить наблюдение за показателями артериального давления (АД) у больных артериальной гипертоний (АГ). Использование системы поможет повысить эффективность контроля АД и улучшит прогноз при АГ, которая является самым распространённым сердечно-сосудистым заболеванием и ведущей причиной кардиоваскулярных осложнений. 

«Развитие телемедицинских технологий открывает доступ к качественной медицинской помощи широкому кругу пациентов, в том числе и в регионах, небольших городах и поселках. Нынешняя ситуация ускоряет развитие в области телемедицинских технологий. С принятием закона о телемедицине высокие профессиональные компетенции, передовой медицинский опыт и широкий спектр специализаций врачей НИИ кардиологии станут еще ближе к пациентам», ― прокомментировал директор НИИ кардиологии Томского НИМЦ, академик РАН, Сергей Попов. 

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