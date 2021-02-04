МТС и томский НИИ кардиологии объявили о стратегическом партнерстве в области цифрового здравоохранения

«Цифровая аналитика за доли секунды предоставит все необходимые данные для принятия верного решения, — пишет в своем аккаунте Марина Фещенко. — Результаты исследовательской работы сотрудников НИИ также будут оцифрованы, а значит — будут доступны для установки диагноза и плана лечения пациентов. Причем не только тех, кто находится в стационаре кардиоцентра, но и тех, кто будет наблюдаться дистанционно, с помощью сервисов телемедицины. Многое пока обсуждается и намечается к воплощению. Но уже сегодня коллаборация двух лидеров в своей сфере уже состоялась! Будем создавать уникальный продукт в сегменте digital health, объединяющий медицинскую экспертизу и цифровые возможности МТС».