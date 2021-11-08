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«Можно пожать руку?»: и.о. мэра Томска Михаил Ратнер дал показания по делу Ивана Кляйна

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 Исполняющий обязанности мэра Томска Михаил Ратнер дал показания по делу мэра города Ивана Кляйна. 

Автор:  Валерий Доронин, пресс-служба мэрии Томска

Иван Кляйн обвиняется в превышении должностных полномочий и в незаконном участии в управлении заводом «Томское пиво». Михаил Ратнер давал показания по второму эпизоду обвинения, связанного с выделением земельного участка дочери Ивана Кляйна — Светлане. Согласно версии обвинения, Кляйн подписал незаконное постановление, предварительно согласовав предоставление участка земли своей дочери Светлане. В последующем Светлана Кляйн выкупила земельный участок без торгов по кадастровой цене, которая была ниже рыночной, по оценке обвинения, на 180 тысяч рублей. 

«Светлана Ивановна подала документы в установленном законом порядке в администрацию города.  Заявление было рассмотрено и в результате было издано Постановление мэрии о предварительном согласовании земельного участка», — отметил Михаил Ратнер. По его словам, стоимость этого земельного участка не была занижена. 

«По общему правилу мы заказывали рыночную оценку стоимости земельного участка. При этом есть отдельная норма в Земельном кодексе, которая говорит, что в некоторых случаях стоимость продажи земельного участка может быть выше кадастровой. В данном случае рыночная стоимость составила 740 тысяч рублей, кадастровая стоимость была чуть более 738 тысяч рублей», — уточнил Ратнер.

Также он подчеркнул, что не получал от Ивана Кляйна каких-либо указаний, связанных с предоставлением льгот «Томскому пиву». По словам Ратнера, Кляйн неоднократно подчеркивал, что в вопросах, которые касаются «Томского пива», все должно быть по закону.

«Посыл был такой: смотри «не в два глаза, а в четыре». Смотреть нужно было пристально, чтобы не было никаких вопросов с точки зрения каких-то преференций», — рассказал Ратнер. 

Ивана Кляйна он охарактеризовал как неординарного, излишне принципиального и талантливого человека, 

«Редко удавалось уйти позже, чем он. Как он всё успевал – я не знаю. Я глубоко убежден, что физически, физиологически невозможно было управлять «Томским пивом». Человек, который является мэром, не может параллельно управлять предприятием с учетом специфики всей работы. Это я говорю совершенно четко и могу повторить три раза: это невозможно», — резюмировал Ратнер, попросив у судьи разрешение пожать руку Ивану Кляйну.

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