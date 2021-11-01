«Можно получить еще раз»: сообщения о повторной выплате в 10 тысяч на детей распространяются в сетях

В редакцию ТВ2 обратилась жительница Томска Екатерина. Она рассказала, что получила аудиосообщение в WhatsApp, согласно которому родители школьников от 6 до 16 лет могут претендовать на получение еще одной выплаты в 10 тысяч рублей.
«Добрый вечер, уважаемые родители. Все в курсе, что сейчас можно на детей от 6 до 16 лет получить ещё материальную помощь, которая у нас была выплатой в 10 000 рублей перед школой детям? Сейчас, во время локдауна, материальную помощь можно получить вторично. Единственное, это нужно оформить до 31 октября. Заходите в «Госуслуги» и в заявлении, где указано, что «материальная помощь оказана», нажимаете ещё раз, там высветится «зелёный рюкзачок», и вы можете получить ещё раз 10 000 рублей», — говорилось в сообщении.
Данное сообщение является фейковым. До 31 октября действительно можно было подать заявление на получение 10 тысяч рублей, но только тем родителям, которые еще не получали деньги. Распоряжений о выплате повторных пособий не поступало.
Как понять, что новость — фейк?
Есть признаки фейковой информации, которые видны невооруженным глазом. Если сообщение изобилует фразами «СРОЧНО!!! Передайте всем своим близким!!! Сделайте максимальный репост! Разошли тому, кому можешь!» — скорее всего, сообщение — фальшивка.
Часто в тексте источник информации анонимный. Обычно информацию сообщает знакомый знакомого, который почти всегда имеет доступ к каким-то внутренним сведениям. Такого рода сообщения часто начинаются словами: «У меня есть друг в полиции, он сказал, что…», «У мужа сестра работает в банке, их предупредили, что…», «Учительница 2Б попросила всем сообщить...».
Еще один признак фейка — призыв максимального репоста.
«Очень прошу вас тоже распространить информацию максимально, раз наше правительство не хочет информировать нас об этом, значит, будем мы друг друга информировать о просочившейся информации», — идеальная формулировка ложного сообщения. Прежде чем сделать это, подумайте, не будет ли это вашим вкладом в панику.
Также обращайте внимание на мелочи. В текстах подобных сообщений часто встречаются официальные должности, упоминаются фамилии, адреса. Не ленитесь и погуглите, есть ли это в вашем городе. Например, очень популярна рассылка про мальчика Глеба из четвертого подъезда дома номер 5 по улице Заречной, который потерял маму. При этом в Томске по этому адресу многоквартирного дома нет.
Как проверить информацию?
- Взять за правило не верить сразу тому, что распространяется по любым каналам информации.
- Мыслить критически.
- Внимательно изучить полученную информацию на предмет нестыковок, а фотографии – на предмет монтажа. Например, зайти в поисковую систему «Google картинки», загрузить нужный снимок или ролик. Если это фейк и материал уже когда-то кем-то публиковался, система сразу его распознает.
- Погуглить. Очень часто информация, присылаемая вам в сообщении, уже «засветилась» в другом регионе.
- Знать, как выглядят сайты, заслуживающие доверия. На официальных сайтах всегда есть «выходные данные», то есть информация о редакции, о компании и контакты. Если все содержание сайта состоит из материалов с заголовком «ШОК! Вы не поверите» и рекламных баннеров с народными средствами, рецептами похудения с содой и так далее, то это повод насторожиться.
- Аудиосообщениям не верить вообще. Если подобное сообщение сделал человек, которого вы знаете лично, то лучше всего перезвонить и задать ему ряд вопросов (откуда он узнал эту информацию, не розыгрыш ли это).