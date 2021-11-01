«Можно получить еще раз»: сообщения о повторной выплате в 10 тысяч на детей распространяются в сетях

Как понять, что новость — фейк?

Есть признаки фейковой информации, которые видны невооруженным глазом. Если сообщение изобилует фразами «СРОЧНО!!! Передайте всем своим близким!!! Сделайте максимальный репост! Разошли тому, кому можешь!» — скорее всего, сообщение — фальшивка.

Часто в тексте источник информации анонимный. Обычно информацию сообщает знакомый знакомого, который почти всегда имеет доступ к каким-то внутренним сведениям. Такого рода сообщения часто начинаются словами: «У меня есть друг в полиции, он сказал, что…», «У мужа сестра работает в банке, их предупредили, что…», «Учительница 2Б попросила всем сообщить...».

Еще один признак фейка — призыв максимального репоста.

«Очень прошу вас тоже распространить информацию максимально, раз наше правительство не хочет информировать нас об этом, значит, будем мы друг друга информировать о просочившейся информации», — идеальная формулировка ложного сообщения. Прежде чем сделать это, подумайте, не будет ли это вашим вкладом в панику.

Также обращайте внимание на мелочи. В текстах подобных сообщений часто встречаются официальные должности, упоминаются фамилии, адреса. Не ленитесь и погуглите, есть ли это в вашем городе. Например, очень популярна рассылка про мальчика Глеба из четвертого подъезда дома номер 5 по улице Заречной, который потерял маму. При этом в Томске по этому адресу многоквартирного дома нет.