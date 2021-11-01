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«Можно получить еще раз»: сообщения о повторной выплате в 10 тысяч на детей распространяются в сетях

ТВ2 ТВ2

В редакцию ТВ2 обратилась жительница Томска Екатерина. Она рассказала, что получила аудиосообщение в WhatsApp, согласно которому родители школьников от 6 до 16 лет могут претендовать на получение еще одной выплаты в 10 тысяч рублей. 

«Добрый вечер, уважаемые родители. Все в курсе, что сейчас можно на детей от 6 до 16 лет получить ещё материальную помощь, которая у нас была выплатой в 10 000 рублей перед школой детям? Сейчас, во время локдауна, материальную помощь можно получить вторично. Единственное, это нужно оформить до 31 октября. Заходите в «Госуслуги» и в заявлении, где указано, что «материальная помощь оказана», нажимаете ещё раз, там высветится «зелёный рюкзачок», и вы можете получить ещё раз 10 000 рублей», — говорилось в сообщении.

Данное сообщение является фейковым. До 31 октября действительно можно было подать заявление на получение 10 тысяч рублей, но только тем родителям, которые еще не получали деньги. Распоряжений о выплате повторных пособий не поступало. 

Как понять, что новость — фейк?

Есть признаки фейковой информации, которые видны невооруженным глазом. Если сообщение изобилует фразами «СРОЧНО!!! Передайте всем своим близким!!! Сделайте максимальный репост! Разошли тому, кому можешь!» — скорее всего, сообщение — фальшивка. 

Часто в тексте  источник информации анонимный. Обычно информацию сообщает знакомый знакомого, который почти всегда имеет доступ к каким-то внутренним сведениям.  Такого рода сообщения часто начинаются словами: «У меня есть друг в полиции, он сказал, что…», «У мужа сестра работает в банке, их предупредили, что…», «Учительница 2Б попросила всем сообщить...».

Еще один признак фейка — призыв максимального репоста.  

«Очень прошу вас тоже распространить информацию максимально, раз наше правительство не хочет информировать нас об этом, значит, будем мы друг друга информировать о просочившейся информации», — идеальная формулировка ложного сообщения. Прежде чем сделать это, подумайте, не будет ли это вашим вкладом в панику.

Также обращайте внимание на мелочи. В текстах подобных сообщений часто встречаются официальные должности, упоминаются фамилии, адреса. Не ленитесь и погуглите, есть ли это в вашем городе. Например, очень популярна рассылка про мальчика Глеба из четвертого подъезда дома номер 5 по улице Заречной, который потерял маму. При этом в Томске по этому адресу многоквартирного дома нет.

Как проверить информацию?

  1. Взять за правило не верить сразу тому, что распространяется  по любым каналам информации.
  2. Мыслить критически.
  3. Внимательно изучить полученную информацию на предмет нестыковок, а фотографии – на предмет монтажа. Например, зайти в поисковую систему «Google картинки», загрузить нужный снимок или ролик. Если это фейк и материал уже когда-то кем-то публиковался, система сразу его распознает.
  4. Погуглить. Очень часто информация, присылаемая вам в сообщении, уже «засветилась» в другом регионе.
  5. Знать, как выглядят сайты, заслуживающие доверия. На официальных сайтах всегда есть «выходные данные», то есть информация о редакции, о компании и контакты. Если все содержание сайта состоит из материалов с заголовком «ШОК! Вы не поверите» и рекламных баннеров с народными средствами, рецептами похудения с содой и так далее, то это повод насторожиться.
  6.  Аудиосообщениям не верить вообще. Если подобное сообщение сделал человек, которого вы знаете лично, то лучше всего перезвонить и задать ему ряд вопросов (откуда он узнал эту информацию, не розыгрыш ли это).
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