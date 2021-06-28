Можно ли от работы отстранить непривитого от ковида? Разъясняет Роструд

В Роструде рассказали, почему отказ от вакцинации может быть законным поводом для отстранения сотрудника от работы.

«Трудовым кодексом предусмотрена возможность отстранения работника от выполнения трудовых обязанностей. В абзаце 8 части 1 статьи 76 ТК РФ уточнено, что отстранение возможно не только в случаях, предусмотренных ТК РФ и федеральными законами, но и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации», — говорится в сообщении. Как отмечается, отсутствие профилактических прививок может быть причиной отказа в приеме на работу или отстранения от работ, связанных с высоким риском заражения инфекционными болезнями.

В Роструде отмечают, что прививка от коронавируса внесена в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Она необходима, если в субъекте вынесено соответствующее постановление главного санитарного врача о вакцинации отдельных граждан или категорий граждан.

«Если такое решение об обязательности вакцинации по эпидемическим показателям принято и оформлено актом главного санитарного врача субъекта или его заместителя, то для работников, которые указаны в этом документе, вакцинация становится обязательной», — подчеркивает ведомство.