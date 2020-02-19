«Можем освещать заразу, только если из Китая»: Сергей Шнуров написал стихи о «черном небе» Красноярска

Российский музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в своем Instagram стихотворение об экологической обстановке в Красноярске. «Сергей, мы ни до кого не можем достучаться. Мы болеем, мы задыхаемся. Мы готовы все бросить и уехать. Наша власть нас не слышит. Может, она услышит вас»,— написал музыканту красноярец. В ответ на это Сергей Шнуров опубликовал стихотворение:
Я чего-то не пойму,
Тема всем неинтересна?
Красноярск стоит в дыму,
Люди пишут, мол [конец] нам.
В новостях молчат. Ни строчки.
Ни полстрочки, даже мема.
Типо эти заморочки,
Чисто местная проблема.
Эти новости некрупны?
Темка — так себе слаба?
Ждут когда случатся трупы,
Вот тогда забьют в набат.
Да и то не очень сразу.
Срочно? Точка. Запятая.
Можем освещать заразу,
Только если из Китая.
Ранее красноярцы выходили на пикеты с обращением к журналисту Юрию Дудю.
Напомним, режим «черного неба» был введен в Красноярске с 14 февраля. До этого режим неблагоприятных метеоусловий вводили с 10 по 13 января. По данным сервиса мониторинга загрязнения воздуха Air Visual, Красноярск 17 февраля занял первое место в списке городов мира с самым грязным воздухом.