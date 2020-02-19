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19 февраля,
2020
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«Можем освещать заразу, только если из Китая»: Сергей Шнуров написал стихи о «черном небе» Красноярска

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Российский музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в своем Instagram стихотворение об экологической обстановке в Красноярске. «Сергей, мы ни до кого не можем достучаться. Мы болеем, мы задыхаемся. Мы готовы все бросить и уехать. Наша власть нас не слышит. Может, она услышит вас»,— написал музыканту красноярец. В ответ на это Сергей Шнуров опубликовал стихотворение:

«Можем освещать заразу, только если из Китая»: Сергей Шнуров написал стихи о «черном небе» Красноярска

Я чего-то не пойму,

Тема всем неинтересна?

Красноярск стоит в дыму,

Люди пишут, мол [конец] нам.

В новостях молчат. Ни строчки.

Ни полстрочки, даже мема.

Типо эти заморочки,

Чисто местная проблема.

Эти новости некрупны?

Темка — так себе слаба?

Ждут когда случатся трупы,

Вот тогда забьют в набат.

Да и то не очень сразу.

Срочно? Точка. Запятая.

Можем освещать заразу,

Только если из Китая.

Ранее красноярцы выходили на пикеты с обращением к журналисту Юрию Дудю.

«Можем освещать заразу, только если из Китая»: Сергей Шнуров написал стихи о «черном небе» Красноярска

Напомним, режим «черного неба» был введен в Красноярске с 14 февраля. До этого режим неблагоприятных метеоусловий вводили с 10 по 13 января. По данным сервиса мониторинга загрязнения воздуха Air Visual, Красноярск 17 февраля занял первое место в списке  городов мира с самым грязным воздухом.

«Можем освещать заразу, только если из Китая»: Сергей Шнуров написал стихи о «черном небе» Красноярска
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