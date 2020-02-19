«Можем освещать заразу, только если из Китая»: Сергей Шнуров написал стихи о «черном небе» Красноярска

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Российский музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в своем Instagram стихотворение об экологической обстановке в Красноярске. «Сергей, мы ни до кого не можем достучаться. Мы болеем, мы задыхаемся. Мы готовы все бросить и уехать. Наша власть нас не слышит. Может, она услышит вас»,— написал музыканту красноярец. В ответ на это Сергей Шнуров опубликовал стихотворение:

Я чего-то не пойму,

Тема всем неинтересна? Красноярск стоит в дыму, Люди пишут, мол [конец] нам. В новостях молчат. Ни строчки. Ни полстрочки, даже мема. Типо эти заморочки, Чисто местная проблема. Эти новости некрупны? Темка — так себе слаба? Ждут когда случатся трупы, Вот тогда забьют в набат. Да и то не очень сразу. Срочно? Точка. Запятая. Можем освещать заразу, Только если из Китая.

Ранее красноярцы выходили на пикеты с обращением к журналисту Юрию Дудю.