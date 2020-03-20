«Можем нырять бесконечно»: томские дайверы застряли в открытом море из-за распространения коронавируса

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14 дайверов из Томска застряли в открытом море в Египте из-за отмены авиасообщения в связи с распространением коронавируса. Об этом ТВ2 рассказал один из членов команды Олег Томских.

Мы сейчас на яхте, плаваем в открытом море. Нам говорят, что границы закрыты, авиасообщение отменено. Завтра у нас истекает «нырялка», должны запустить в порт. Какие там дальше перспективы — пока неизвестно, — сказал Олег Томских.

Еще один дайвер Вадим Коршунов написал на своей странице в Facebook: «Египет закрыт, Хургаду тоже закрыли, порт закрыт, мы в море. Некоторые гостиницы просто закрывают и выселяют гостей фактически на улицу, эвакуации нет. Россиян нет! Решили брать десятидневное сафари? На юг, итого 15 дней нырялок? Чувствую, жабры у всех отрастут».

Фото: страница Вадима Коршунова в Facebook

Все 14 дайверов — члены томского клуба Ultra Dive. Они прилетели в Египет 14 марта из Москвы с пересадкой в Стамбуле. Обратно томичи должны были вылететь 22 марта, но авиакомпания Pegasus отменила рейс.

«Мы обратились в консульство, передали все данные, нам сказали держать связь. Пока эвакуация не планируется», — добавил Олег Томских.

Фото: страница Вадима Коршунова в Facebook