«Можем нырять бесконечно»: томские дайверы застряли в открытом море из-за распространения коронавируса

14 дайверов из Томска застряли в открытом море в Египте из-за отмены авиасообщения в связи с распространением коронавируса. Об этом ТВ2 рассказал один из членов команды Олег Томских.
Мы сейчас на яхте, плаваем в открытом море. Нам говорят, что границы закрыты, авиасообщение отменено. Завтра у нас истекает «нырялка», должны запустить в порт. Какие там дальше перспективы — пока неизвестно, — сказал Олег Томских.
Еще один дайвер Вадим Коршунов написал на своей странице в Facebook: «Египет закрыт, Хургаду тоже закрыли, порт закрыт, мы в море. Некоторые гостиницы просто закрывают и выселяют гостей фактически на улицу, эвакуации нет. Россиян нет! Решили брать десятидневное сафари? На юг, итого 15 дней нырялок? Чувствую, жабры у всех отрастут».
Фото: страница Вадима Коршунова в Facebook
Все 14 дайверов — члены томского клуба Ultra Dive. Они прилетели в Египет 14 марта из Москвы с пересадкой в Стамбуле. Обратно томичи должны были вылететь 22 марта, но авиакомпания Pegasus отменила рейс.
«Мы обратились в консульство, передали все данные, нам сказали держать связь. Пока эвакуация не планируется», — добавил Олег Томских.
Фото: страница Вадима Коршунова в Facebook
По его словам, у них все нормально с едой, деньги пока есть. Cейчас члены команды предпочитают оставаться на корабле, чтобы не выходить в город, где эпидемия. Кроме того, «выход на берег может означать карантин», считают в команде. С продлением проживания на корабле им пока удалось договориться. Параллельно команда подбирает варианты перелета чартерным рейсом в любую страну.
Минздрав Египта сообщает, что к этому моменту в стране зафиксировано 210 подтвержденных случаев коронавируса. Для предупреждения распространения местные власти с 13.00 по мск на период 19-31 марта приостановили авиасообщение с другими странами. В зонах пребывания туристов проведут дезинфекцию, весь обслуживающий персонал поместили на 14-дневный карантин.
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