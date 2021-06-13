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13 июня,
2021
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«Моторика»: «Ищем томичей, которым необходимы протезы рук»

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Производитель «умных» протезов компания «Моторика» предлагает томичам получить бесплатные протезы кисти или предплечья.

«Моторика»: «Ищем томичей, которым необходимы протезы рук»
Фото: «Моторика»

Ищем людей, которым необходимы протезы кисти или предплечья,  — говорится в сообщении компании. — Это может быть ребенок или взрослый. Присоединяйтесь к поиску! Вы знаете свой город и область, а мы знаем, как помочь некоторым вашим землякам. Поделитесь этим постом!

«Моторика» добавляет, что обратившийся к ним человек получит бесплатный функциональный протез руки, помощь в оформлении необходимых документов, гаджет с дизайном, программу реабилитации и возможность вступить в Клуб моториканцев — «технологически прокаченных людей будущего».


Узнать подробнее о том, как получить бесплатный протез, можно по этой ссылке. 


Компания «Моторика» с 2014 года разрабатывает и производит тяговые и роботизированные функциональные протезы. На данный момент компания  выпускает два типа протезов: активные тяговые протезы Киби и боинические протезы Инди и Манифесто. Протезы подходят для детей и взрослых с ампутациями верхних конечностей на уровне кисти и предплечья.

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