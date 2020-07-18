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Мотоциклист столкнулся с «Волгой» в центре Томска
2 часа назад
Мотоциклист попал в больницу после столкновения с «Волгой» в центре Томска. Об этом сообщает областное управление МВД.
В полиции сообщают, что столкновение произошло 17 июля около 21:10 в районе проспекта Ленина, 28. После аварии водителя мотоцикла доставили в больницу для осмотра.
Свидетелей аварии просят обратиться в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 66-44-22, 66-44-24.
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