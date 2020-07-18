Добрые новости
18 июля,
2020
3
фото
Новости

Мотоциклист столкнулся с «Волгой» в центре Томска

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Мотоциклист попал в больницу после столкновения с «Волгой» в центре Томска. Об этом сообщает областное управление МВД.


Автор фото: Николай Доровских
Автор фото: Николай Доровских
Автор фото: Николай Доровских
Автор фото: Николай Доровских
Автор фото: Николай Доровских
Автор фото: Николай Доровских

В полиции сообщают, что столкновение произошло 17 июля около 21:10 в районе проспекта Ленина, 28. После аварии водителя мотоцикла доставили в больницу для осмотра. 


Свидетелей аварии просят обратиться в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 66-44-22, 66-44-24.

ПОДДЕРЖАТЬ ТВ2

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.