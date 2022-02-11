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Артемий Лебедев поработает над дизайном ТПУ?

ТВ2 ТВ2

Известный московский дизайнер Артемий Лебедев посетил Томск по приглашению ТПУ. Об этом на своей странице в Фейсбуке рассказала руководитель дирекции корпоративного развития ТПУ Мария Моисеенко.

Автор:  Со страницы в Фейсбуке Марии Моисееноко
Мария Моисеенко и Артемий Лебедев
Автор:  Со страницы в Фейсбуке Марии Моисееноко
Мария Моисеенко и Артемий Лебедев
«Я знала и трезво понимала, какую реакцию вызовет приезд Темы в Томск и Политех. Почти как факультет Тик-Тока. Лебедев очень цельный и конструктивный. Сегодня мы много говорили про трансформацию и перемены в университете/регионе. Не только образа и визуала, но и сути. Меняться всегда сложно и иногда даже больно, но не меняться ещё страшнее», — пишет Мария по итогам визита дизайнера в Томск.
 
О чем договорились ТПУ и Артемий Лебедев, глава дирекции обещает рассказать позже. Пока известно, что в ходе посещения Томска Артемий побывал на реакторе в ТПУ, в медиацентре  и пообщался со студентами.
Автор:  Со страницы в Фейсбуке Марии Моисеенко
Артемий Лебедев на реакторе ТПУ
Автор:  Со страницы в Фейсбуке Марии Моисеенко
Артемий Лебедев на реакторе ТПУ

Во что выльется сотрудничество ТПУ и известного дизайнера, пока можно только догадываться. Между тем, Томск уже не первый год ощущает виртуальное присутствие Артемия Лебедева. Белые волны на списанных синих московских трамваях, нашедших пристанище в нашем городе с 2019 года - плод его дизайнерского таланта.

Списанные московские трамваи
Списанные московские трамваи

«Студия Артемия Лебедева» выполняет работы для самых различных структур мэрии, в том числе и для Мосгортранса. Только в 2019 году Мосгортранс заказал у Лебедева работ на 15 млн рублей на разработку дизайна сайтов ГУП «Мосгортранс», мобильного приложения ГУП «Мосгортранс». 

Студия Артемия Лебедева основана в 1995 году. Как сообщает сайт artlebedev.ru — основные направления автоматизация дизайна, графический дизайн, создание сайтов, городской дизайн, архитектура, дизайн среды, системы навигации, промышленный дизайн, проектирование интерфейсов, создание шрифтов и паттернов, книгоиздание. «Мы очень творческая и очень технократичная компания, совмещающая исследования и аналитику с крышесносными идеями», — так позиционирует себя студия Артемия Лебедева.

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