Артемий Лебедев поработает над дизайном ТПУ?

«Студия Артемия Лебедева» выполняет работы для самых различных структур мэрии, в том числе и для Мосгортранса. Только в 2019 году Мосгортранс заказал у Лебедева работ на 15 млн рублей на разработку дизайна сайтов ГУП «Мосгортранс», мобильного приложения ГУП «Мосгортранс».

Студия Артемия Лебедева основана в 1995 году. Как сообщает сайт artlebedev.ru — основные направления автоматизация дизайна, графический дизайн, создание сайтов, городской дизайн, архитектура, дизайн среды, системы навигации, промышленный дизайн, проектирование интерфейсов, создание шрифтов и паттернов, книгоиздание. «Мы очень творческая и очень технократичная компания, совмещающая исследования и аналитику с крышесносными идеями», — так позиционирует себя студия Артемия Лебедева.