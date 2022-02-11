Артемий Лебедев поработает над дизайном ТПУ?

Известный московский дизайнер Артемий Лебедев посетил Томск по приглашению ТПУ. Об этом на своей странице в Фейсбуке рассказала руководитель дирекции корпоративного развития ТПУ Мария Моисеенко.
Во что выльется сотрудничество ТПУ и известного дизайнера, пока можно только догадываться. Между тем, Томск уже не первый год ощущает виртуальное присутствие Артемия Лебедева. Белые волны на списанных синих московских трамваях, нашедших пристанище в нашем городе с 2019 года - плод его дизайнерского таланта.
«Студия Артемия Лебедева» выполняет работы для самых различных структур мэрии, в том числе и для Мосгортранса. Только в 2019 году Мосгортранс заказал у Лебедева работ на 15 млн рублей на разработку дизайна сайтов ГУП «Мосгортранс», мобильного приложения ГУП «Мосгортранс».
Студия Артемия Лебедева основана в 1995 году. Как сообщает сайт artlebedev.ru — основные направления автоматизация дизайна, графический дизайн, создание сайтов, городской дизайн, архитектура, дизайн среды, системы навигации, промышленный дизайн, проектирование интерфейсов, создание шрифтов и паттернов, книгоиздание. «Мы очень творческая и очень технократичная компания, совмещающая исследования и аналитику с крышесносными идеями», — так позиционирует себя студия Артемия Лебедева.