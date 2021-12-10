Московские троллейбусы выйдут на маршруты в Томске с 15 декабря

Переданные Томску «Мосгортрансом» троллейбусы начнут перевозить пассажиров в среду, 15 декабря, сообщает пресс-служба мэрии. До этого времени троллейбусы будут ездить по городу в тестовом режиме.

Сегодня для тестирования на линию вышли 3 троллейбуса, еще 7 планируется вывести на обкатку после ремонта. В штатном режиме они начнут перевозить пассажиров с 15 декабря. Первые две недели московские троллейбусы будут работать только на маршрутах №2 («Троллейбусное депо - мкр. Черемошники») и №6 («Троллейбусное депо – мкр. Радужный»).

«Эти троллейбусы были выпущены в 2007-2012 годах, находятся в хорошем техническом состоянии. Они гораздо комфортнее, теплее и безопаснее для пассажиров, кроме того, низкопольные, что удобно для маломобильных людей», — рассказала глава комитета по организации пассажироперевозок Ольга Свахина.

Напомним, передавать троллейбусы Томскому ТТУ «Мосгортранс» начал в январе этого года, город получил 40 троллейбусов. Как сообщили ТВ2 в пресс-службе мэрии, несколько из них пойдут на запчасти как не подлежащие ремонту. Всего на маршруты в Томске выйдут более 30 троллейбусов из Москвы, их будут ремонтировать и вводить в эксплуатацию постепенно.

Столичные троллейбусы должны полностью закрыть потребности ТТУ в обновлении подвижного состава, планируется, что за счет этого сократятся интервалы в движении этого транспорта.