Мошенники звонят на предприятия Томска и просят купить вакцину от ковида

Оперштаб сообщает, что к руководителям предприятий Томской области стали поступать телефонные звонки от мошенников, которые представляются сотрудниками облздрава или медицинский учреждений и просят профинансировать приобретение вакцины от коронавируса.





Начальник облздрав Сергей Дмитриев поясняет, что деньги на вакцинацию от COVID-19 выделяются из федерального бюджета в достаточном количестве, а прививочная кампания на территории всех регионов России проводится бесплатно.





«Работодатели могут сами обратиться в департамент и оставить заявку на вакцинацию работников. Мы включим предприятие в график выезда мобильных бригад, в установленный день медики приедут в организацию и бесплатно поставят прививку от COVID-19 всем желающим», — подчеркивает Сергей Дмитриев.





Поставка вакцины в регион осуществляется централизовано и распределяется в медицинские учреждения Томской области только через облздрав.