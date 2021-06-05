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05 июня,
2021
Новости

Мошенники звонят на предприятия Томска и просят купить вакцину от ковида

ТВ2
ТВ2
18 минут назад

Оперштаб сообщает, что к руководителям предприятий Томской области стали поступать телефонные звонки от мошенников, которые представляются сотрудниками облздрава или медицинский учреждений и просят профинансировать приобретение вакцины от коронавируса.


Начальник облздрав Сергей Дмитриев поясняет, что деньги на вакцинацию от  COVID-19 выделяются из федерального бюджета в достаточном количестве, а прививочная кампания на территории всех регионов России проводится бесплатно.


«Работодатели могут сами обратиться в департамент и оставить заявку на вакцинацию работников. Мы включим предприятие в график выезда мобильных бригад, в установленный день медики приедут в организацию и бесплатно поставят прививку от COVID-19 всем желающим», — подчеркивает Сергей Дмитриев.


Поставка вакцины в регион осуществляется централизовано и распределяется в медицинские учреждения Томской области только через облздрав.

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