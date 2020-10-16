Мошенники в регионах продают ТВ-приставки по завышенным ценам от имени РТРС

«Чаще всего представляются сотрудниками РТРС и предлагают настроить приставки и антенны за сумму в среднем от 2 до 4 тысяч рублей. Реже жулики начинают обман с соцопроса о качестве вещания, после чего все-равно предлагают купить у них оборудование по завышенной цене. Специалисты РТРС не занимаются установкой и продажей приемного оборудования. Такие услуги могут оказывать сервисные службы. Однако если они представляются сотрудниками РТРС, то это явный обман, за которым может скрываться мошенничество», — предупреждают в ведомстве.

Специалисты добавляют, что настройка приставки или телевизора для приема цифрового ТВ не требует специальных знаний. На всех телевизорах со встроенным тюнером есть функция автопоиска, а к старым моделям достаточно подключить через кабели приставку, в которую также встроен автопоиск. Они добавляют, что единственную сложность представляет установка антенны. Чтобы ее правильно выбрать, можно посмотреть видеоролик.





«По принимаемым частотам антенны делятся на метровые (аналоговые каналы), дециметровые (цифровые каналы) и всеволновые («аналог» и «цифра»). К 2019 году более 12 млн россиян принимали «аналог» в метровом диапазоне: на антенны типа «усы» или «полька» («сушилка»). Для приема «цифры» они неэффективны. Те, кто не успел обновить свое оборудование и попытался настроить «цифру» на новом приемнике со старой антенной, столкнулись с периодическим пропаданием телесигнала. Прежняя антенна что-то ловит, но не всегда. Проблему решает только замена антенны на дециметровую. Самый подходящий тип – «ёлочка», — рассказывают специалисты РТРС.





При этом, чтобы установить антенну с помощью специалистов, в РТРС советуют обращаться в рекомендованные коммерческие организации, их можно найти через карту цифрового ТВ. Для поиска ближайшего пункта нужно поставить на карте в строке «Сервисы» галочку и выбрать подходящий значок с отверткой и гаечным ключом.





«Антенные службы помогают зрителям в установке приемного оборудования на коммерческой основе. Главное — понимать, за какую именно услугу и кому вы платите», — отмечают в РТРС.





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