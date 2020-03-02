Мошенники убедили томичку, что ее телефон заражен вирусом, и украли 107 тысяч рублей

По предварительным данным, мошенник позвонил томичке с номера 8-495… Он представился сотрудником банка и сообщил, что с банковской карты пытаются похитить деньги, поэтому нужно заблокировать счет.





Затем с этого же номера томичке перезвонил другой мужчина и сказал, что нужно скачать приложение и «просканировать» ее телефон на вирусы. После того как проверка якобы состоялась, мошенник сказал потерпевшей, что телефон заражен вирусом и деньги с ее банковской карты в любой момент могут похитить.