Добрые новости
02 марта,
2020
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Новости

Мошенники убедили томичку, что ее телефон заражен вирусом, и украли 107 тысяч рублей

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Злоумышленники представились сотрудниками банка и похитили со счета 45-летней томички 107 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество», сообщает пресс-служба регионального МВД.

Мошенники убедили томичку, что ее телефон заражен вирусом, и украли 107 тысяч рублей

По предварительным данным, мошенник позвонил томичке с номера 8-495… Он представился сотрудником банка и сообщил, что с банковской карты пытаются похитить деньги, поэтому нужно заблокировать счет.

Затем с этого же номера томичке перезвонил другой мужчина и сказал, что нужно скачать приложение и «просканировать» ее телефон на вирусы. После того как проверка якобы состоялась, мошенник сказал потерпевшей, что телефон заражен вирусом и деньги с ее банковской карты в любой момент могут похитить.  

Для предотвращения данной ситуации необходимо проехать в офис банка и снять все средства, — говорится в сообщении. — Потерпевшая сняла денежные средства в сумме 107 000 рублей. После чего злоумышленник сообщил, что снятые денежные средства принадлежат не ей, а банку и всю сумму нужно положить в специальную ячейку посредством банкомата. Мужчина сообщил, что деньги необходимо положить частями на два номера телефона. Таким образом, у потерпевшей было похищено более 100 000 рублей.

Правоохранители в очередной раз предупреждают, что сотрудники банка не спрашивают номера карты, смс-пароли и коды, а также рекомендуют не отвечать на телефоны, начинающиеся на +7495 или +7499.

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