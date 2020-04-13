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13 апреля,
2020
Новости

Мошенники рассылают фейковые сообщения о нарушении режима самоизоляции

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Мошенники начали рассылать россиянам сообщения с требованием уплатить штраф за якобы имевшее место нарушение самоизоляции. 

В ряде мессенджеров распространяется запись, содержащая следующую информацию: «Согласно геолокации, Вами был нарушен режим карантина согласно статьи 20.6.1 КоАП РФ. Вам необходимо оплатить штраф согласно постановления ФСИН №168-322 от 10.04.2020 года в размере 4000 рублей на номер Теле2 +7950... Оплатить штраф вы можете в любом терминале оплаты сотовой связи. В случае неоплаты в течении 24 часов, против вас будет возбуждено уголовное дело на основании ст. 236 УК РФ и ст. 6.3 КоАП РФ»..


УМВД России по Томской области сообщает, что данная запись содержит недостоверные сведения и носит фейковый характер.


Томская полиция призывает граждан проявлять бдительность и ориентироваться на официальные источники информации.

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