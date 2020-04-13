Мошенники рассылают фейковые сообщения о нарушении режима самоизоляции

В ряде мессенджеров распространяется запись, содержащая следующую информацию: «Согласно геолокации, Вами был нарушен режим карантина согласно статьи 20.6.1 КоАП РФ. Вам необходимо оплатить штраф согласно постановления ФСИН №168-322 от 10.04.2020 года в размере 4000 рублей на номер Теле2 +7950... Оплатить штраф вы можете в любом терминале оплаты сотовой связи. В случае неоплаты в течении 24 часов, против вас будет возбуждено уголовное дело на основании ст. 236 УК РФ и ст. 6.3 КоАП РФ»..





УМВД России по Томской области сообщает, что данная запись содержит недостоверные сведения и носит фейковый характер.



Томская полиция призывает граждан проявлять бдительность и ориентироваться на официальные источники информации.