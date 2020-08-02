Мошенники под предлогом отмены кредита сняли со счета жителя Томской области 90 тысяч

В дежурную часть Стрежевого поступило заявление о краже денег, принадлежавших 50-летнему местному жителю. Мошенники, представившись работниками банка, сняли с его счета 90 тысяч. Об это сообщает пресс-служба областного УМВД.

«По предварительным данным, мужчине поступил звонок с абонентского номера +7495… Незнакомая женщина представилась банковским сотрудником и спросила, поступали ли смс-оповещения о том, что на его имя оформлен кредит. Мужчина ответил, что никакой кредит не оформлял. На что незнакомка сказала, что нужно провести операцию по отмене оформления кредита. Для этого нужно после короткого сигнала произнести слово «заблокировать» и код из смс-сообщения, после чего выполнить те же действия еще раз, что потерпевший и сделал. Впоследствии он называл собеседнице пароли подтверждения операций, приходившие на телефон», — говорится в сообщении.





Затем «работник банка» пояснила, что необходимо закрыть кредитный счет и перевести ошибочно поступившие денежные средства на другой счет, и продиктовала номера телефонов. После чего потерпевший снял 90 тысяч рублей и перевел деньги на счета мошенников.





По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».