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05 февраля,
2020
Новости

Мошенники по телефону украли у томских пенсионеров 900 тысяч рублей

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Полицейские задержали мужчин, которые сообщали пенсионерам о родственниках, которые попали в беду, и просили деньги, чтобы исправить ситуацию, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.


В полицию с заявлениями о хищении обратились шестеро жителей Томской области в возрасте от 75 до 84 лет.


«Злоумышленники звонили на телефоны пожилым людям и якобы от имени родственника или сотрудника полиции сообщали о том, что их сын или другой родственник совершил тяжкое преступление. Чтобы избежать уголовного преследования, необходимо заплатить деньги пострадавшей стороне. Пожилых жителей Томской области просили передать денежные средства курьерам», — говорится в сообщении УМВД.


Пенсионеры перезванивали родственникам только после того, как выполняли условия, и понимали, что стали жертвами мошенников. Общий ущерб составил около 900 тысяч рублей.


Полицейские задержали подозреваемых, ими оказались жители Новосибирска 1987 и 1984 годов рождения, ранее неоднократно судимые за аналогичные преступления. Их задержали и доставили в Томск. Следователи по количеству обращений возбудили шесть уголовных дел по статье «мошенничество» с максимальным наказанием до шести лет лишения свободы. Одного из задержанных заключили под стражу.

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