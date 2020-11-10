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10 ноября,
2020
Новости

Мошенники от имени чиновников просят бизнес помочь медикам

ТВ2
ТВ2
51 минута назад

Томские бизнесмены получают звонки от якобы представителя заместителя губернатора Сергея Ильиных с просьбой оказать материальную помощь учреждениям здравоохранения и медикам.


В разных случаях мошенники используют разные схемы и легенды, высказывая просьбы от приобретения медицинского оборудования до покупки путевок для отдыха врачей.


«Мы приветствуем помощь бизнеса томским медикам, которые с марта без выходных и отпусков на передовой борьбы с коронавирусом. Многие предприниматели и руководители искренне откликнулись на нашу общую беду, за что им большая благодарность. Но мы не делаем адресных звонков, не принуждаем представителей бизнеса внести взнос в борьбу с пандемией. Если вам поступило такое предложение, это мошенники», – подчеркнул вице-губернатор Сергей Ильиных.


Администрация Томской области призывает предпринимателей, получивших такие просьбы, перепроверять информацию.

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