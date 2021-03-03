Мошенники обманывают россиян под видом выплат с Госуслуг

Мошенники рассылают письма под видом сообщений от портала Госуслуг. Такие письма ведут на фишинговые сайты. Об этом сообщило РИА «Новости».

Письмо оформлено в цветах портала госуслуг и написано таким же шрифтом. В нем просят указать номер СНИЛС для якобы оформления процедуры получения социальных выплат. После перехода по ссылке открылось окно, где нужно было указать номер банковской карты, куда «поступят» деньги. На то, что письмо мошенническое, ясно указывал адрес отправителя – info@mybusinessplan.ru.





Схема фишинговых сайтов и рассылок очень распространена и является одной из самых популярных, так как не затратна и имеет большой охват потенциальных жертв, пояснил РИА «Новости» эксперт Сколково–РЭШ Егор Кривошея. Главными рисками в такой ситуации Кривошея назвал утечку данных и потерю доступа к аккаунтам, где содержится важная персональная информация: паспортные данные, прописка, информация об имуществе, СНИЛС, номер телефона, иногда информация о здоровье и родственниках.





«Можно ожидать роста числа таких рассылок <…> на фоне усиления мер поддержки населения и появления каналов информирования о положенных выплатах для человека», — рассказал Егор Кривошея.





Эксперт посоветовал сменить пароль и обратиться в техподдержку портала госуслуг при получении подобного письма.