Мошенники через топливные карты пытаются получать доступ к банковским данным

Роскачество предупреждает всех водителей, что в интернете активизировались мошенники, которые предлагают получить скидку на приобретение топливных карт. Если согласиться на такую сделку, можно потерять деньги и доступ к данным своей банковской карты, считают эксперты Роскачества.





Мошенники чаще всего пишут держателям топливной карты сообщения на адрес электронной почты, в мессенджер или отправляют СМС. Кроме того, размещают в группах для автомобилистов рекламные баннеры. Во всех случаях предлагают перейти по ссылке, иногда персонализированной, на «безопасный сайт» с платежной формой и купить топливную карту.





«Цена на нее составляет от нескольких сотен до десятков тысяч рублей, при этом количество карт ограничено – это может иллюстрировать тикающий счетчик на сайте. Дизайн сайта имитирует настоящую топливную компанию. Иногда для большего доверия услугу может продвигать «агент поддержки», представляющийся в переписке менеджером топливной компании. Платеж, естественно, уходит мошеннику, который также получает реквизиты карты жертвы и может обчистить ее счет», — говорится в сообщении Роскачества.





Чтобы избежать мошенничества, Центр цифровой экспертизы Роскачества составил правила: