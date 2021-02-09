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09 февраля,
2021
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Новости

Мошенники через топливные карты пытаются получать доступ к банковским данным

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Роскачество предупреждает всех водителей, что в интернете активизировались мошенники, которые предлагают получить скидку на приобретение топливных карт. Если согласиться на такую сделку, можно потерять деньги и доступ к данным своей банковской карты, считают эксперты Роскачества.


Мошенники чаще всего пишут держателям топливной карты сообщения на адрес электронной почты, в мессенджер или отправляют СМС. Кроме того, размещают в группах для автомобилистов рекламные баннеры. Во всех случаях предлагают перейти по ссылке, иногда персонализированной, на «безопасный сайт» с платежной формой и купить топливную карту.


«Цена на нее составляет от нескольких сотен до десятков тысяч рублей, при этом количество карт ограничено – это может иллюстрировать тикающий счетчик на сайте. Дизайн сайта имитирует настоящую топливную компанию. Иногда для большего доверия услугу может продвигать «агент поддержки», представляющийся в переписке менеджером топливной компании. Платеж, естественно, уходит мошеннику, который также получает реквизиты карты жертвы и может обчистить ее счет», — говорится в сообщении Роскачества.


Чтобы избежать мошенничества, Центр цифровой экспертизы Роскачества составил правила: 

Мошенники через топливные карты пытаются получать доступ к банковским данным
Фото: скриншот с сайта Роскачества
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