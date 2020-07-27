Мошенник заказал томичке такси, чтобы похитить у нее 190 тысяч рублей

УМВД России по Томской области рассказало историю о том, как томичка 1954 года рождения стала жертвой мошенничества.





По данным УМВД, пенсионерке поступил звонок с номера телефона, начинающегося на «+7-495…». В ходе разговора незнакомец представился сотрудником банка, клиентом которого она является, и пояснил, что злоумышленники пытаются похитить денежные средства со счета ее карты. Для того чтобы сохранить деньги, необходимо проследовать к банкомату, снять их и перевести по указанному ей номеру. В связи с тем, что время было позднее и ближайшие банкоматы не работали, злоумышленник вызвал пенсионерке такси, на котором она доехала до работающего банкомата и, следуя указаниям злоумышленника, осуществила перевод 190 000 рублей.





По данному факту следственным подразделением возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».





УМВД России по Томской области обращает внимание граждан:

Если вам позвонил якобы сотрудник банка, который сообщает, что по вашим банковским счетам и картам проходят подозрительные операции и неизвестные пытаются похитить ваши финансы или же зафиксирован взлом личного кабинета мобильного банка – это мошенник! Ни в коем случае не вступайте в разговор с мошенником, и уж тем более не сообщайте по телефону реквизиты банковских карт и коды подтверждения операций, пришедшие вам в SMS-сообщениях! При поступлении подобного звонка необходимо сбросить его и самостоятельно перезвонить по официальному номеру телефона банка для уточнения информации.

