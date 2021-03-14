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14 марта,
2021
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Мощный нейтринный телескоп установили на Байкале

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

На Байкале заработал крупнейший в Северном полушарии глубоководный нейтринный телескоп Baikal-GVD, который будет искать источники нейтрино сверхвысоких энергий.


Телескоп установлен на расстоянии 3,5 км от берега на глубине 750-1300 м в южной котловине Байкала. Установка создана силами международной коллаборации Baikal-GVD, сообщает ТАСС. 


Основные участники проекта — Институт ядерных исследований РАН, Объединенный институт ядерных исследований, Иркутский государственный университет и МГУ.


Нейтринный телескоп Baikal-GVD должен регистрировать слабые вспышки света, которые возникают в результате взаимодействия космических частиц с водой. Нейтрино — мельчайшие элементарные частицы, которые свободно проникают сквозь предметы, людей и даже планету.


Исследуя нейтрино, ученые могут получить информацию о внутренней структуре самых мощных источников Вселенной, в том числе, сверхновых и галактических ядер. Это помогает понять историю возникновения Вселенной и ее эволюцию в течение миллиардов лет.

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