Мощный нейтринный телескоп установили на Байкале

На Байкале заработал крупнейший в Северном полушарии глубоководный нейтринный телескоп Baikal-GVD, который будет искать источники нейтрино сверхвысоких энергий.





Телескоп установлен на расстоянии 3,5 км от берега на глубине 750-1300 м в южной котловине Байкала. Установка создана силами международной коллаборации Baikal-GVD, сообщает ТАСС.





Основные участники проекта — Институт ядерных исследований РАН, Объединенный институт ядерных исследований, Иркутский государственный университет и МГУ.





Нейтринный телескоп Baikal-GVD должен регистрировать слабые вспышки света, которые возникают в результате взаимодействия космических частиц с водой. Нейтрино — мельчайшие элементарные частицы, которые свободно проникают сквозь предметы, людей и даже планету.





Исследуя нейтрино, ученые могут получить информацию о внутренней структуре самых мощных источников Вселенной, в том числе, сверхновых и галактических ядер. Это помогает понять историю возникновения Вселенной и ее эволюцию в течение миллиардов лет.