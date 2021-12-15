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Мосгорсуд признал законным продление ареста оппозиционеру Игорю Кузнецову

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Московский городской суд оставил в силе продление ареста оппозиционеру и фигуранту дела о склонении к массовым беспорядкам (ч. 1.1 ст. 212.1 УК) Игорю Кузнецову. Об этом сообщает телеграм-канал «Правозащита» со ссылкой адвоката Сергея Бадамшина.

«Московский Городской Суд отказал в удовлетворении апелляционных жалоб защиты оппозиционера Игоря Кузнецова, поданных на продление срока содержания под стражей», — рассказал Сергей Бадамшин.

Ранее сообщалось, что 9 декабря Томский областной суд также отказал в удовлетворении жалобы на заключение под стражу Игоря Кузнецова. По словам адвоката Юлии Копейкиной, жалоба была подана в суд два месяца назад, с чем связан такой длительный срок рассмотрения, ей неизвестно. Суд отклонил жалобу, ссылаясь «на стандартные формулировки о том, что [Кузнецов] совершил тяжкое преступление».

Напомним, Игоря Кузнецова задержали в сентябре, на активиста завели дело о склонении к массовым беспорядкам за администрирование телеграм-чата «Что-Делать!». Сам Кузнецов утверждает, что администрировал канал «как журналист в рамках редакционного задания издания RusNews, целью которого было получение эксклюзивной информации по освещению протестных событий». 

Спустя две недели Кузнецова этапировали в Москву, Басманный суд продлил ему срок содержания под стражей до 14 февраля. В начале декабря стало известно, что на активиста завели еще одно уголовное дело: его обвиняют в создании экстремистского сообщества.

Помимо Игоря Кузнецова, в разных городах России по делу о подготовке массовых беспорядков задержали еще 10 человек. В Томске прошли пикеты в поддержку оппозиционера.

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