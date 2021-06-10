Мосгорсуд признал Фонд борьбы с коррупцией и штабы Алексея Навального экстремистскими организациями

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Мосгорсуд признал Фонд борьбы с коррупцией* (включен в реестр иностранных агентов), штабов Алексея Навального** (Штабы Навального внесены Росфинмониторингом в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму 30 апреля 2021 года) и Фонд защиты прав граждан* (ФЗПГ) (внесен в реестр иноагентов) экстремистскими организациями. Заседание проходило в закрытом режиме.

Ранее сообщалось, что прокуратура Москвы обратилась в суд с требованием признать *Фонд борьбы с коррупцией и **штабы Навального экстремистскими организациями. По мнению ведомства, эти организации занимаются дестабилизацией социальной и общественно-политической ситуации «под прикрытием либеральных лозунгов». «Фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария „цветной революции"», — отметили в прокуратуре.

Все штабы Навального остановили свою деятельность.

Организациям запретили распространять любую информацию, совершать финансовые операции, а также участвовать в выборах и организовывать акции.

