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10 июня,
2021
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Мосгорсуд признал Фонд борьбы с коррупцией и штабы Алексея Навального экстремистскими организациями

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Мосгорсуд признал Фонд борьбы с коррупцией* (включен в реестр иностранных агентов), штабов Алексея Навального** (Штабы Навального внесены Росфинмониторингом в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму 30 апреля 2021 года) и Фонд защиты прав граждан* (ФЗПГ) (внесен в реестр иноагентов) экстремистскими организациями.  Заседание проходило в закрытом режиме. 

Мосгорсуд признал Фонд борьбы с коррупцией и штабы Алексея Навального экстремистскими организациями

Ранее сообщалось, что прокуратура Москвы обратилась в суд с требованием признать *Фонд борьбы с коррупцией и **штабы Навального экстремистскими организациями. По мнению ведомства, эти организации занимаются дестабилизацией социальной и общественно-политической ситуации «под прикрытием либеральных лозунгов». «Фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария „цветной революции"», — отметили в прокуратуре.


Все штабы Навального остановили свою деятельность.

Организациям запретили распространять любую информацию, совершать финансовые операции, а также участвовать в выборах и организовывать акции. 

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*По решению Минюста России ФБК и Фонд защиты прав граждан включены в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента


**Штабы Навального внесены Росфинмониторингом в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму 30 апреля 2021 года

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