Мошенники звонят томичам под видом сотрудников Пенсионного фонда

В Томской области активизировались мошенники, выдающие себя за работников ПФР.

Несколько томичей обратились в отделении Пенсионного фонда по Томской области и рассказали о «звонках сотрудников ПФР», которые пытались узнать данные банковских карт. Они им якобы были нужны для перечисления накопительной части пенсии.

«Звонки поступают с мобильного номера 8-903-431-3405. Для придания правдоподобности неизвестные используют все возможные способы: обращаются к гражданам по имени-отчеству, указывают гражданам их адрес и т.д., усыпляя бдительность», – говорится в сообщении.

В Пенсионном фонде уточняют, что сотрудники фонда не спрашивают CVC-код на обратной стороне банковской карты. Кроме того, нужные сведения для перечисления выплат у ПФР есть либо указываются в заявлениях, которые поступают непосредственно от граждан.