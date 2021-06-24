{{ currentDate }}
Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
Что ищем? {{ errors.searchText }}
Искать
Поиск по сайту
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
Что ищем? {{ errors.searchText }}
Искать
{{ item.title }}
Еще
{{ moreItem.title }}
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
{{ item.title }}
Еще
{{ moreItem.title }}
Экспедиция ТВ2
Поддержать
Главная Новости Мошенники звонят томичам под видом сотрудников Пенсионного фонда
Новости

Мошенники звонят томичам под видом сотрудников Пенсионного фонда

ТВ2
ТВ2 ТВ2
2 часа назад

В Томской области активизировались мошенники, выдающие себя за работников ПФР.

Несколько томичей обратились в отделении Пенсионного фонда по Томской области и рассказали о «звонках сотрудников ПФР», которые пытались узнать данные банковских карт. Они им якобы были нужны для перечисления накопительной части пенсии.

«Звонки поступают с мобильного номера 8-903-431-3405.  Для придания правдоподобности неизвестные используют все возможные способы: обращаются к гражданам по имени-отчеству, указывают гражданам их адрес и т.д., усыпляя бдительность», – говорится в сообщении.

В Пенсионном фонде уточняют, что сотрудники фонда не спрашивают CVC-код на обратной стороне банковской карты. Кроме того, нужные сведения для перечисления выплат у ПФР есть либо указываются в заявлениях, которые поступают непосредственно от граждан.

Поддержи ТВ2!

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.