Мошенники придумали способ кражи личных данных с Госуслуг

По словам зампреда правления банка Станислава Кузнецова, в письме мошенники призывают как можно скорее прикрепиться к поликлинике во время пандемии и предлагают перейти по ссылке на сайт-клон Госуслуг. На нем нужно заполнить анкету, выбрать нужную поликлинику и оплатить пошлину в несколько тысяч рублей. При этом, по словам Кузнецова, хуже всего то, что таким образом злоумышленники могут получить доступ к логину и паролю человека, войти в его профиль с персональными данными, оформить кредит или микрозайм.

Специалисты рекомендуют пользователям тщательно проверять адрес портала, а при получении уведомления обратиться в свое медучреждение и уточнить информацию. Не стоит забывать, за прикрепление к государственным поликлиникам не нужно ничего платить. Е сли вы уже стали жертвой этой схемы и данные попали к мошенникам, специалисты советуют срочно изменить пароль доступа к сайту Госуслуг и сообщить о случившемся техподдержке портала. Также можно настроить в личном кабинете вход через смс-подтверждение. Необходимо обратиться и в полицию.