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Мошенники придумали способ кражи личных данных с Госуслуг

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Мошенники начали рассылать уведомления от имени портала Госуслуг, в котором говорится, что человека открепили от поликлиники из-за технического сбоя. Чтобы исправить ситуацию, в письме предлагается пройти регистрацию и уплатить пошлину. Эту схему мошенничества выявил Сбербанк, пишет РИА Новости.
 
По словам зампреда правления банка Станислава Кузнецова, в письме мошенники призывают как можно скорее прикрепиться к поликлинике во время пандемии и предлагают перейти по ссылке на сайт-клон Госуслуг. На нем нужно заполнить анкету, выбрать нужную поликлинику и оплатить пошлину в несколько тысяч рублей. При этом, по словам Кузнецова, хуже всего то, что таким образом злоумышленники могут получить доступ к логину и паролю человека, войти в его профиль с персональными данными, оформить кредит или микрозайм.
 
Специалисты рекомендуют пользователям тщательно проверять адрес портала, а при получении уведомления обратиться в свое медучреждение и уточнить информацию. Не стоит забывать, за прикрепление к государственным поликлиникам не нужно ничего платить. Если вы уже стали жертвой этой схемы и данные попали к мошенникам, специалисты советуют срочно изменить пароль доступа к сайту Госуслуг и сообщить о случившемся техподдержке портала. Также можно настроить в личном кабинете вход через смс-подтверждение. Необходимо обратиться и в полицию.
 
Ранее Роскомнадзор предупреждал россиян, что мошенники пытаются собирать личные данные, представляясь сотрудниками ведомства. От его лица они предупреждали собеседников, что кто-то пытается сменить его абонентский номер, уточняли, зарегистрирован ли человек на портале Госуслуг и сообщали, что на его номер оформлен кредит. При этом сотрудники Роскомнадзора не имеют доступа к кредитным историям и профилям граждан на Госуслугах. 
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