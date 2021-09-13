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Новости

Мошенники похитили у томичей более 15 миллионов рублей за неделю

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За прошедшую неделю мошенники похитили у жителей Томской области более 15 миллионов рублей. Жертвами злоумышленников стали 24 мужчины и 37 женщин в возрасте от 19 до 88 лет.

«За прошедшую неделю зарегистрировано более 60 имущественных преступлений, совершенных с использованием информационно – телекоммуникационных технологий (кражи с банковских карт, мошенничество), — сообщает пресс-служба МВД. — Раскрыто 15 преступлений. По итогам 8 месяцев текущего года Томская область занимает 7 место по раскрываемости данных видов преступлений среди субъектов Российской Федерации».

Сотрудники МВД добавляют, что не стоит совершать финансовые операции по указанию звонящих, кем бы они ни представлялись. При звонке от неизвестных лиц нужно немедленно прекратить разговор и обратиться в ближайшее отделение банка или позвонить по номеру контакт-центра, указанному на оборотной стороне банковской карты.

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