Монстрация-2020 переместится в онлайн

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В этом году традиционная первомайская Монстрация-2020 пройдет в онлайн-режиме, рассказал ее создатель и идеолог художник Артем Лоскутов.

Перенос произошел из-за отмены массовых мероприятий в связи с пандемией коронавируса. В этом году желающие принять участие в Монстрации могут выкладывать свои плакаты в любые соцсети с хештэгом #монстрация2020.

«Вирус лишил нас иерархий: теперь нет больших и маленьких монстраций, все оказались в первом ряду своей личной монстрации, где каждый лозунг — главный. Тотальная децентрализация. Монстрация становится Облачной, отражаясь облаком фотографий — своих главных визуальных артефактов, в облаке репортажей, постов, твитов и сториз», — написал Артем Лоскутов.

Томская Монстрация также переместится в Сеть. Для участия нужно опубликовать во ВКонтакте или Instagram фото плаката, снабдив его хэштегом #монстрация_томск2020.

«Народ, новые времена требуют быстрых решений! <...> Никто не мешает нам сделать плакаты и разместить их в окнах и на балконах», — написали томские организаторы.

